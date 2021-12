Miasto odśnieży drogi rowerowe. Ale dopiero w przyszłym roku

Jak poinformował stołeczny ratusz, podczas tegorocznej zimy drogi rowerowe w mieście pozostaną nieodśnieżone. Ma się to jednak zmienić w kolejnym sezonie. - W styczniu przystąpimy do postępowania przetargowego - zapowiedziała rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk.

W ubiegłym tygodniu w Warszawie, podobnie jak w całym kraju, nastała prawdziwie zimowa aura. Temperatura spadła kilka stopni poniżej 0 i spadło sporo śniegu. Na jezdnie wyjechały liczne pługoposypywarki skierowane do odśnieżania, śnieg zgarniany jest również z ciągów dla pieszych. W wielu miejscach prosto na drogi rowerowe, które i bez tego nie są przejezdne, bo miasto ich nie odśnięza.. To efekt decyzji z ubiegłego roku. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie informował wtedy, że podczas sezonu zimowego 2020/21 ścieżki rowerowe nie będą odśnieżane .

Środki są, ale na przyszłą zimę

Ratusz zasłania się oszczędnościami

Ratusz tłumaczył, że jednorazowa akcja odśnieżania dróg rowerowych w stolicy to koszt około 100 tysięcy złotych. Urzędnicy podkreślali również, że zimą "nie ma dużego ruchu rowerów", a wręcz "jest on znikomy". A mieszkańców, którzy pomimo mrozu i opadów śniegu nie zrezygnowali z podróży rowerem, kierowano na ulicę. Jeżeli rowerzysta napotka na nieodśnieżoną ścieżkę, zgodnie z prawem, może poruszać się jezdnią, ale to jest niezbezpieczne , szczególnie gdy przy krawędziach jezdni leży śnieg lub zamarznięte błoto pośniegowe.

Aktywiści przekonywali z kolei, że rowerzystów jest mało właśnie dlatego, że miasto nie dba zimą o ich wygodę i bezpieczeństwo. Podawali przykład miast w krajach skandynawskich, gdzie rowery są równie popularne przez cały rok, bo dba się tam o to, by cały rok dało się nimi bezpiecznie poruszać. By przekonać się czy to zadziała również w Warszawie, trzeba będzie poczekać co najmniej rok.