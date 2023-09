Odkrywają bruk na Kruczej, planują wykorzystać go przy przebudowie ulicy

Drogowcy planują całkowitą metamorfozę ulicy Kruczej. W trakcie prac wykonali odkrywki, by sprawdzić stan bruku znajdującego się pod asfaltem. Dzięki temu mogą zaplanować wykorzystanie nawierzchni w nowym projekcie.

Przed II wojną światową ulica Krucza była brukowana. W czasie walk jej zabudowa została w dużym stopniu zniszczona. W drugiej połowie lat 40. XX wieku zburzono wypalone kamienice. Za czasów Bolesława Bieruta ulicę znacznie poszerzono od strony wschodniej. Przedwojenny bruk zdemontowano i wykorzystano ponownie. Na archiwalnych zdjęciach z 1949 roku uchwycone zostały prace brukarskie, w tym układanie nawierzchni z kostki we wzór wachlarzowy.

W latach 70-tych brukowana jezdnia została pokryta asfaltem. Za czasów PRL praktycznie nie uznawano opracowywania dla takich robót dokumentacji powykonawczej lub jest ona niekompletna i przez to mało wiarygodna. "Regularnie utrudnia to prowadzenie jakichkolwiek większych prac w centralnych obszarach Warszawy, gdzie setki lat trudnej historii mieszają się ze sobą tuż pod powierzchnią jezdni. To zarówno resztki starych kamienic oraz historyczne nawierzchnie, jak i różnego rodzaju podziemne instalacje nieujęte na współczesnych planach" - przyznaje w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.