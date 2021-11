Kamery już działają. Ruszył odcinkowy pomiar prędkości na S8

Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa. Drogowcy uruchomili urządzenia na warszawskim odcinku we wtorek po południu. Łącznie 30 kamer będzie kontrolowało sytuację na 14-kilometrowym fragmencie ekspresówki.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał we wtorek po południu, że na warszawskim odcinku trasy S8 kierowców kontrolują już odcinkowe pomiary prędkości. Zachowania kierowców śledzi łącznie 30 kamer, zainstalowanych na dwóch odcinkach: pomiędzy Łabiszyńską w Warszawie a Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego. - Pomiary są prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8 - przekazała rzeczniczka GITD Monika Niżniak.

- Kierowcy nie powinni być zaskoczeni kontrolami. O prowadzonych pomiarach informują ich odpowiednie znaki - powiedziała Niżniak. Średnia prędkość kierowców jest określana automatycznie na podstawie czas wjazdu i wyjazdu pojazdu. - Funkcjonalność systemu umożliwi przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono prędkość szeregu danych, w tym między innymi miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej prędkości. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej - dodała.

Wszystkie zarejestrowane zdjęcia są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Jakie są limity prędkości na trasie S8?

O rozpoczęciu kontroli poinformowała też rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska. - Działa już odcinkowy pomiar prędkości na "warszawskiej" S8. Zgodnie ze stałą organizacją ruchu na tych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 kilometrów na godzinę dla samochodów osobowych i do 80 kilometrów na godzinę dla ciężarowych - zaznaczyła rzeczniczka.

- Zainstalowany system zdyscyplinuje kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego - dodała.

Zdaniem drogowców, zaletą odcinkowych pomiarów prędkości jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Koszt instalacji i uruchomienia urządzeń to niemal cztery miliony złotych.