Dwa miesiące odcinkowego pomiaru prędkości na S8. Kamery zarejestrowały tysiące wykroczeń

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował naszą redakcję, że od momentu uruchomienia kamer do 17 stycznia 2022 roku zarejestrowano łącznie 22 199 przypadków łamania obowiązujących ograniczeń. Przypomnijmy, że na objętych odcinkowym pomiarem prędkości fragmentach trasy S8 obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 kilometrów na godzinę dla pojazdów osobowych oraz 80 kilometrów na godzinę dla ciężarówek.

Rekordzista przekroczył prędkość o ponad 60 km/h

"Na kontrolowanych odcinkach, kierujący najczęściej przekraczają prędkość w najniższym progu, to jest od 11 do 20 km/h więcej niż pozwalają przepisy - to 53 procent wszystkich zarejestrowanych naruszeń. Urządzenia zarejestrowały 178 przypadków przekroczenia prędkości o co najmniej 50 km/h więcej niż obowiązujące ograniczenia prędkości" - wskazano.