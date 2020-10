Prace na Wybrzeżu Helskim. Od wtorku ruch wahadłowy pod mostem

Wahadło w rejonie mostu Gdańskiego

We wtorek 27 października wykonawca zmienił w rejonie mostu Gdańskiego organizację ruchu. Od godziny 10 na fragmencie od Wybrzeża Puckiego do mostu obowiązuje ruch wahadłowy, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Jadący od Zatylnej (przebiegającej wzdłuż torów kolejowych i dalej pod mostem Gdańskim) mogą dojechać do parkingu przy zoo lub skręcić na łącznicę w kierunku ronda Starzyńskiego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez miesiąc.

We wtorek przed południem reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter sprawdził, jak wygląda wprowadzona organizacja ruchu. - Zamontowana duża tablica sugerująca objazd do Wybrzeża Helskiego. Panuje lekki chaos. Owszem, powstało wahadło, które zmienia tę sytuację o tyle, że można dojechać na parking przy zoo. Natomiast wszystkie oznakowania sugerują tutaj zawrotkę w związku z dojazdem do Wybrzeża Helskiego przez objazd Jagiellońską. Nikt nie wie, że może tędy dojechać do zoo. Skutkuje to tym, że jest martwe wahadło, które w zasadzie kieruje zawrotką - ocenił nasz reporter.