Rusza przebudowa Kadetów. Powstaną dwa ronda

Przebudowa, polegająca przede wszystkim na utworzeniu dwóch rond o średnicy 22 metrów, ułatwi przejazd tym odcinkiem i znacznie podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu. To m.in. za sprawą wydłużonych trójkątnych wysp z azylami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów. "Te pojawią się na wszystkich wlotach. Wykonawca prac – firma Strabag – uzupełni też brakujące fragmenty drogi dla rowerów i chodników. Łączna wartość inwestycji to blisko 8,4 mln zł" - zapowiada ratusz.

Utrudnienia dla kierowców

Budowa rond rozpocznie się we wtorek 5 lipca. Robotnicy przystąpią do prac około godz. 7.30. Właśnie wtedy ulica Kadetów zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego od skrzyżowania z ulicą Łasaka do wybudowanej drogi dla rowerów, za skrzyżowaniem z ulicą Poprawną. Przejazd przez przebudowywane skrzyżowania nie będzie możliwy. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył pojazdów budowy oraz tych dojeżdżających do posesji. Utrudnienia będzie można objechać Traktem Lubelskim, Bronowską i Wałem Miedzeszyńskim. Dla pieszych i rowerzystów zostanie wyznaczony wspólny ciąg komunikacyjny po północnej - nieparzystej - stronie ulicy.