Nowy operator płatności za parkowanie. Nie wymaga aplikacji ani smartfona

"Rozszerzenie oferty płatności mobilnych w warszawskiej strefie ma za zadanie podniesienie jakości usług - im większa konkurencja wśród operatorów, tym lepsze działanie i większe możliwości poszczególnych aplikacji. Opłaty za parkowanie w każdej z nich są takie same, jednak chcemy, aby kierowcy mogli dopasować usługę do osobistych preferencji" - przekazał ZDM.

Nowy operator opłat za parkowanie

Żeby opłacić bilet parkingowy nie trzeba mieć smarfona. Użytkownicy aplikacji mają zapewnioną możliwość płacenia SMS-em lub komendami głosowymi IVR (interactive voice response). Te metody nie wymagają posiadania smartfona (pobrania aplikacji), niemniej należy być zarejestrowanym użytkownikiem usługi i zadeklarować odpowiednie źródło płatności - może to być karta płatnicza lub wirtualna portmonetka (to rodzaj przedpłaconego rachunku z którego opłacane są transakcje). Jest to system podobny do prepaid w telefonach komórkowych. Wystarczy zasilić konto i z tego konta pobierane są opłaty za postój. Możliwe jest też sprawdzenie historii swoich transakcji.