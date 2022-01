Od środy utrudnienia na Wisłostradzie. Rozpoczyna się kolejny etap budowy kolektora wiślanego

Budowa kolektora wiślanego została podzielona na trzy etapy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na budowę odcinka w rejonie mostu Północnego (Skłodowskiej-Curie) podpisało umowę w listopadzie ubiegłego roku. Obecnie toczą się tam prace przygotowawcze. Na kolejnym odcinku, do mostu Gdańskiego, roboty już trwają. Właśnie ruszają prace przy kolejnym odcinku - pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

W środę rozpoczną się wykopy tak zwanych komór startowych dla tarczy drążącej. Będą one zlokalizowane w pasie dzielącym jezdnie. "Dla zachowania bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i kierowców poruszających się w rejonie robót, na jezdni Wisłostrady w kierunku Gdańska wygrodzony zostanie fragment lewego pasa. Przekrój jezdni pozostanie bez zmian – nadal dostępne będą trzy pasy, ale nieco węższe (pomiędzy 2,75 a 3,25 metra)" - zaznaczył w komunikacie ratusz. Utrudnienia rozpoczną się od wyjazdu z Grodzkiej i będą obowiązywały na odcinku ok. 320 metrów.

Prace do końca kwietnia

Wodociągowcy planują pracować w tym miejscu przez minimum trzy miesiące, do końca kwietnia.

Kolektor wiślany pozwoli czasowo zatrzymywać nadmiar ścieków i wód opadowych spływających z terenu lewobrzeżnej Warszawy. Następnie, będą one kierowane poprzez planowaną w ramach tej inwestycji, przepompownię do oczyszczalni ścieków Czajka.

Cały kolektor będzie miał długość 9,5 kilometra i powstanie na głębokości od 6 do 15 metrów wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Jego podstawowa średnica wyniesie 3,2 metra, dzięki czemu będzie w stanie pomieścić ok. 50 tysięcy metrów sześciennych ścieków i wód opadowych. Jest to pojemność odpowiadająca ponad 13 basenom olimpijskim.