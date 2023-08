Drogowcy będą pracować w Ursusie, wodociągowcy na Białołęce. Objazdy

Przez niecały tydzień, od środy do niedzieli, od 16 do 20 sierpnia, drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na dwóch odcinkach ulicy Posag 7 Panien: od ulicy Szamoty do wjazdu do zajezdni autobusowej i od budynku Posag 7 Panien 20 do ulicy Taylora.