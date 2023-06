Przełożą ruch na nową jezdnię. Od środy zmiany na Lazurowej

Zmiana organizacji ruchu

W związku z prowadzonymi pracami, w środę, 21 czerwca około godziny 22 na ulicy Lazurowej zmieni się organizacja ruchu. Ruch samochodowy zostanie skierowany na zachodnią stronę drogi, gdzie powstała już nowa jezdnia. Przejazd ulicą Lazurową, pomiędzy trasą S8 a ulicą Górczewską, możliwy będzie tylko w jednym kierunku – z północy na południe, czyli od trasy S8 do ulicy Górczewskiej. To odwrotnie niż obecnie. Przed wjazdem na rondo Radia Wolna Europa droga rozszerzy się do trzech pasów: do skrętu w lewo, jazdy prosto oraz prosto i w prawo. Zachowana będzie możliwość skrętu z ulicy Lazurowej w ulicę Narwik oraz wyjazd z Narwik w stronę Górczewskiej.