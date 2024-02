Od poniedziałku remont Bohomolca. Zamkną jezdnię na całej długości

Przebudowa obejmie ulicę Bohomolca na całej długości – od Promyka do Mickiewicza. Drogowcy wymienią podbudowę i nawierzchnie jezdni, chodników (jednostronnie) i zjazdów do posesji. Dodatkowo wybudują nowe oświetlenie i przebudują odwodnienie drogi. Przeprowadzą także zabiegi pielęgnacyjne rosnących przy ulicy drzew, krzewów oraz żywopłotów, a także renowację trawników. Remont potrwa do lipca.