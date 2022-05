Prace drogowe w Ursusie i Wawrze. Będą zamknięte ulice i objazdy

Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek, 9 maja o godzinie 7. W tym dniu frezowane będą ulice Orłów Piastowskich na odcinku od Królów Polskich do Królowej Bony oraz ulica Rakuszanki na odcinku od Orłów Piastowskich do Warszawskiej. Następnie, we wtorek i środę, czyli 10-11 maja, drogowcy ułożą nową nawierzchnię na ulicy Orłów Piastowskich, a w czwartek i piątek, 12-13 maja, będą układali asfalt na Rakuszanki.

Podczas zamknięcia ulicy Orłów Piastowskich zakaz wjazdu zostanie ustawiony tuż za zjazdem z ronda Palecznego. Nie będzie on dotyczył dojazdu do posesji Orłów Piastowskich 71 i 73. Dalej droga będzie zamknięta już dla wszystkich. Ulice Królów Polskich i Jesienna staną się ulicami "ślepymi" - nie będzie z nich możliwości wjazdu w Orłów Piastowskich. Drogowcy zamkną też skrzyżowanie z ulicą Królowej Bony i Rakuszanki. Kierowców jadących od północy obowiązywać będzie nakaz skrętu w ulicę Henryka Pobożnego, a wyjazd z ulicy także będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku - północnym.

W związku z pracami od poniedziałku (9 maja) do piątku (13) maja do końca kursowania linii dziennych zmienią się trasy linii autobusowych 177 i 194 . Autobusy linii 177 ominą utrudnienia Gierdziejewskiego, a linia 194 - ulicami Warszawską, Gierdziejewskiego i Czerwona Droga.

Przebudowa ulicy Skrzyneckiego

Utrudnienia czekają też na mieszkańców Wawra. Od poniedziałku, 9 maja o godzinie 1 drogowcy zamkną przejazd ulicą Skrzyneckiego na odcinku od numeru 36 do ulicy Cedrowej (wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą). Dla pieszych wyznaczono przejście chodnikiem po parzystej stronie ulicy. Objazd utrudnień nadal będzie prowadził ulicami: Rolniczą, Powszechną i Czecha. Na tym odcinku roboty potrwają do czwartku, 9 czerwca.

Natomiast we wtorek, 10 maja, o godzinie 1 zamknięty zostanie fragment ulicy Kaczeńca od wiaduktu Czecha do skrzyżowania z ulicą Skrzyneckiego. W zamian urządzona zostanie jezdnia tymczasowa, równoległa do istniejącej. Ruch po niej obywać się będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Maksymalna prędkość na tym odcinku ograniczona zostanie do 30 kilometrów na godzinę.