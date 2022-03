Od poniedziałku Wolska będzie zwężona

czytaj dalej

Sympatycy Prochowni Żoliborz spotkali się w niedzielę w Parku Żeromskiego, by wesprzeć zespół klubokawiarni, opuszczającej to miejsce. Mimo protestów i wątpliwości w sprawie przebiegu konkursu na dzierżawę lokalu, urzędnicy nie zamierzają reagować. Dyrektorka - koordynatorka do spraw zieleni Magdalena Młochowska przyznała, że jedna z referencji nowego najemcy była próbą oszustwa. Ale nie jest to podstawą do unieważnienia postępowania.