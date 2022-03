Duże utrudnienia na Targówku. Rusza odtwarzanie ulic po budowie metra

Wykonawca drugiej linii metra na Targówku zaplanował porządki po budowie podziemnej kolei. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają od piątku duże utrudnienia. Będą zmiany w organizacji ruchu i w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zamknięta będzie ulica św. Wincentego.

Jak zapowiada ratusz, zakończenie budowy kolejnego odcinka drugiej linii metra na Targówku zbliża się wielkimi krokami. Koniec prac pod ziemią oznacza także ostatnie roboty na powierzchni. Przebudowa ulic nad tunelami metra realizowana jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia Zarządu Transportu Miejskiego, Metra Warszawskiego i Zarządu Dróg Miejskich. Największą zmianę przejdzie Kondratowicza, która na odcinku od Rembielińskiej do św. Wincentego przekształci się w "aleję tysiąca drzew". Budowniczowie podziemnej kolei zrewitalizują tereny w rejonie wybudowanych stacji na Zaciszu i Bródnie.

Ulica Kondratowicza - wizualizacja Urząd miasta

Wraca układ sprzed zamknięcia skrzyżowania Samarytanki i Krośniewickiej

Co dalej w planach? Najpierw w czwartek, 31 marca, budowniczowie metra usuną oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Samarytanka i Krośniewickiej. Wróci tu już układ sprzed zamknięcia skrzyżowania. Następnie w piątek, 1 kwietnia, tuż po północy wyłączone z ruchu będzie skrzyżowanie Rolanda, Codziennej, Spójni i Figara. Rozpocznie się przebudowa skrzyżowania na potrzeby wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Rolanda, Codzienna - objazd zamkniętego odcinka Urząd miasta

Na czas prac na Ogrodniczej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – od Gliwickiej do Codziennej. Także na Blokowej będzie można poruszać się wyłącznie w jednym kierunku na odcinku od Codziennej do Gliwickiej.

Objazd do Rolanda wyznaczono Blokową, Gliwicką, Krośniewicką, Samarytanką i Gilarską. Do ulicy Codziennej Rolanda, Gilarską, Krośniewicką, Gliwicką, Ogrodową. Prace w tym miejscu potrwają do końca kwietnia.

Zamknięta św. Wincentego

Budowniczowie drugiej linii metra przygotowują się również do wprowadzenia docelowej organizacji ruchu na św. Wincentego. Wcześniej muszą jeszcze ułożyć nową nawierzchnię na wlocie tej ulicy. Z tego powodu konieczne będzie jej zamknięcie dla samochodów na odcinku od wjazdu na parking przy Urzędzie Dzielnicy Targówek do skrzyżowania z Kondratowicza. "Nastąpi to w piątek, 1 kwietnia, o godz. 23.30" - zapowiedział ratusz.

Skrzyżowanie Kondratowicza i św. Wincentego - utrudnienia Urząd miasta

Kierowcy jadący od południa (od strony Gilarskiej) będą mogli dojechać do wjazdu na parking przy Urzędzie Dzielnicy Targówek oraz wjazdu na osiedle po drugiej stronie ulicy. Dalej św. Wincentego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego.

Kierowcy jadący św. Wincentego od strony Trasy Toruńskiej będą musieli skręcić w lewo w Kondratowicza w stronę Młodzieńczej. Z kolei jadący Kondratowicza od strony Młodzieńczej będą mieli do dyspozycji wyłącznie dwa pasy do skrętu w prawo w św. Wincentego.

Objazd zamkniętego skrzyżowania będzie prowadzić Matki Teresy z Kalkuty, Gilarską, Samarytanką, Jórskiego, Radzymińską, Młodzieńczą, Kondratowicza do św. Wincentego. Dojazd do Głębockiej będzie także możliwy Matki Teresy z Kalkuty, Chodecką, Kondratowicza, Malborską i św. Wincentego. Stąd jadąc ulicą Głębocką do Trasy Toruńskiej będzie można dojechać na Bródno.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec maja. Na początek czerwca zaplanowane są prace ZDM przy odtwarzaniu nawierzchni Kondratowicza.

Autobusy na objazdach

W związku z pracami na Rolanda, od 1 kwietnia, autobusy linii 512 będą jeździły na trasie skróconej do przystanku Zacisze.

Na Bródnie pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego zmienią swoje trasy od 2 kwietnia.

Zamknięcie jezdni ulicy św. Wincentego - objazdy dla autobusów Urząd miasta

Autobusy z Białołęki do drugiej linii metra pojadą objazdem Młodzieńczą i Radzymińską, a pasażerowie z osiedla Wilno w zamian za linię 256 będą mogli skorzystać z linii 156. Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 112, 120, 126, 145, 156, 160, 212, 240, 256, 527 i N11.

Autobusy linii 112 będą kursowały Toruńską, Łabiszyńską, Łojewską, Chodecką, Wyszogrodzką , Bartniczą, Wysockiego, Toruńską i mostem gen. Grota-Roweckiego. Autobusy linii 120 i 160 zostaną skierowane na trasę przebiegającą Głębocką, św. Wincentego, Kondratowicza, Młodzieńczą, Radzymińską, Trocką, Unicką i Handlową. Linia 145 pojedzie Łodygową, Radzymińską, Jórskiego, Samarytanką, Gilarską, Matki Teresy z Kalkuty, Chodecką i Wyszogrodzką. Trasa linii 156 będzie prowadziła Kijowską, Zabraniecką, Naczelnikowską, Księcia Ziemowita, Wierną do PKP Zacisze-Wilno, a następnie Wierną, Księcia Ziemowita, Rozwadowskiego i Radzymińską. Autobusy 212 ominą utrudnienia Jórskiego, Samarytanką i Gilarską. Linia 240 będzie kursowała Głębocką i Toruńską. Linia 256 i 527 pojadą Głębocką, św. Wincentego, Kondratowicza, Młodzieńczą, Radzymińską i Trocką. Autobus linii nocnej N11 będzie kursował Głębocką, św. Wincentego, Kondratowicza, Młodzieńczą, Radzymińską i al. "Solidarności".

