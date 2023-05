Światowida łączy się z Modlińską. Nowa organizacja ruchu

Zachodnia jezdnia ulicy Modlińskiej jest już gotowa. Od piątku, 19 maja, to właśnie nią będą jeździły samochody i autobusy, a wykonawca skrzyżowania rozpocznie prace na wschodniej jezdni - zapowiedzieli drogowcy.

Prace przy budowie przedłużenia ulicy Światowida do Modlińskiej i skrzyżowania tych ulic zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Gotowy jest już fragment ulicy Światowida, łączący ją z planowanym skrzyżowaniem i odcinek zachodniej jezdni Modlińskiej (prowadzącej w stronę centrum Warszawy). Drogowcy wykonali warstwy asfaltu tak, aby można było teraz przełożyć ruch w obu kierunkach - na zachodnią stronę ulicy Modlińskiej i zająć się przebudową jej wschodniej jezdni.

Gotowe odcinki dróg rowerowych i chodniki

To tylko część robót wykonanych na Białołęce w ciągu ostatnich miesięcy. Drogowcy zapewniają, że wykonawca inwestycji zbudował również infrastrukturę towarzyszącą, która powstaje równolegle ze skrzyżowaniem. Po zachodniej stronie są już gotowe odcinki dróg rowerowych, które połączą się z tymi biegnącymi wzdłuż ulicy Modlińskiej.

Zamkną jezdnię w kierunku Legionowa

Buspas w kierunku Żerania – od Aluzyjnej do Sprawnej – zostanie utrzymany. Na całym odcinku prowadzonych prac obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca września.

Nowa jezdnia Światowida

Nowa jezdnia Światowida będzie miała dwa pasy ruchu – z poszerzeniem do trzech (przed nowym skrzyżowaniem). U zbiegu z Modlińską dwa z nich będą przeznaczone do skrętu w prawo (w kierunku ulicy Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w kierunku granicy miasta). Na jezdnię w przeciwnym kierunku złożą się dwa pasy ruchu. Z Modlińskiej, jadąc od strony Jagiellońskiej, będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami; od północy natomiast jednym pasem. Wyznaczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe – przez ulicę Światowida i przez Modlińską, po północnej stronie skrzyżowania; na skrzyżowaniu zaplanowano sygnalizację świetlną.