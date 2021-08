Drogowcy zamkną Szwedzką, będą objazdy

Jak poinformował ratusz, po ubiegłorocznych pracach ciepłowników drogowcy odtworzą teraz wszystkie warstwy konstrukcji jezdni, wraz z podbudową z kruszywa. Już od piątku, od godziny 0.15 z ruchu wyłączona będzie ul. Szwedzka - na odcinku od Strzeleckiej do Równej - wraz ze skrzyżowaniami z wymienionymi ulicami oraz z ul. Stalową.

Remont Szwedzkiej. Zakazy

"Na całym remontowanym odcinku ustawione zostaną znaki zakazu parkowania oraz tabliczki informujące o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. W al. 'Solidarności', na jezdniach w obu kierunkach, ustawiony będzie zakaz skrętu w ul. Szwedzką (nie będzie dotyczył dojazdu do posesji ul. Szwedzka 2/4). Zakończenie prac przewidziano na poniedziałek, 6 września, godz. 6" - zastrzegli urzędnicy.

Podkreślili, że piesi nadal będą mogli korzystać z chodników, ale nie będą mogli przejść na drugą stronę jezdni. Kierowani będą do sąsiednich przejść dla pieszych. W trakcie przerwy w pracach drogowcy umożliwią skorzystanie z przejścia na skrzyżowaniu ul. Szwedzkiej z Równą. W tym samym czasie możliwy będzie także dojazd ul. Szwedzką do ul. Równej od strony al. 'Solidarnośc'. Możliwy będzie również wyjazd z ul. Równej w prawo w ul. Szwedzką w stronę al. "Solidarności".

Objazdy dla remontowanych ulic będą prowadzić ulicami: al. "Solidarności", Targową, 11 Listopada lub ul. Starzyńskiego przez rondo Żaba do ul. św. Wincentego, a stąd ulicami: Kołową, Ossowskiego, Barkocińską, Myszkowską, Gorzykowską do ul. Radzymińskiej. W przeciwną stronę z al. "Solidarności" i ul. Radzymińskiej, ulicami: Gorzykowską, Handlową, Kołową do ul. św. Wincentego.