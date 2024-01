Od dziś rosną opłaty za usunięcie auta i jego "pobyt" na na strzeżonym parkingu

Właściciel samochodu osobowego, którego pojazd zostanie usunięty zapłaci już nie 606, a 697 złotych. Odpowiednio wzrastają też koszty usuwania motocykli (z 281 do 324 złotych), jak również elektrycznych hulajnóg, motorowerów i rowerów (ze 144 do 166 złotych). Drożeje również doba przechowywania pojazdu na strzeżonym parkingu. Właściciel auta osobowego zapłaci za nią 60 złotych (zamiast 52), motocykla - 43 złote (wcześniej 37), natomiast motoroweru, hulajnogi elektrycznej czy roweru - 32 złote (wzrost z 27).

Kiedy pojazd może zostać odholowany

Powody usunięcia pojazdu z drogi opisuje art. 130 a Prawa o ruchu drogowym. Straż miejska zleca usunięcie pojazdu z drogi w przypadku: - pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; - pozostawienia go bez oznakowania kartą parkingową, uprawniającą do postoju na "niebieskiej kopercie"; - pozostawienia go w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.