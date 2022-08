Prace na torach i remonty ulic. Długi weekend z utrudnieniami

W długi weekend sierpniowy tramwajarze wyremontują tory na rodzie Radosława i na ulicy Broniewskiego. Prace zaplanowali także drogowcy, którzy wymienią nawierzchnię ulicy Śmigłowca i zaczną prace na Płochocińskiej i Saskiej. Będą utrudnienia.

Tramwajarze wymienią rozjazd i zwrotnicę po północnej stronie ronda Radosława. Z tego powodu wyłączony z ruchu będzie skrajny lewy pas ulicy Słomińskiego na dojeździe do ronda oraz jeden pas na samym rondzie. Prace rozpoczną się w sobotę, 13 sierpnia, o godzinie 4 i potrwają do środy, 17 sierpnia, do godziny 4.

W tym samym czasie tramwajarze wyremontują także przejazd u zbiegu ulic Broniewskiego i Krasińskiego. Zamknięty zostanie wlot Krasińskiego na skrzyżowanie od strony Powązkowskiej. Objazd utrudnień będzie prowadził z Krasińskiego ulicą Powązkowską, aleją Armii Krajowej i ulicą Broniewskiego.

Z powodu prac na torach tramwaje nie pojadą al. Jana Pawła II i ul. Broniewskiego od ronda Radosława do pętli Piaski. Nie będą kursowały linie 27 i 28. Linie 17, 22, 23, 33, 35, 122, 500 oraz linie nocne N41 i N91 zmienią swoje trasy. Uruchomione zostaną tramwajowe linie uzupełniające 72 i 77 oraz dwie zastępcze linie autobusowe Z-3 i Z17.

Frezowanie na Ochocie i Białołęce

W weekend warszawscy drogowcy zaplanowali frezowanie ulicy Śmigłowca na Ochocie. Nowy asfalt ułożą na jezdni między Alejami Jerozolimskimi a ulicą Drawską, włącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Mierzejewskiego. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Aleje Jerozolimskie. Początek prac zaplanowano na piątek, 12 sierpnia, o godz. 22, a koniec w poniedziałek, 15 sierpnia, około godziny 5.

Drogowcy dokończą także frezowanie ulicy Płochocińskiej na Białołęce. Zarząd Dróg Miejskich wymienił już nawierzchnię jezdni od przystanku autobusowego Zaplecze 02 do ulicy Płytowej. Prace na odcinku od skrzyżowania z ulicą Spedycyjną i Krzyżówki do mostku nad Kanałem Żerańskim zakończą się w piątek, 12 sierpnia. Teraz przyszedł czas na zakończenie robót i ułożenie nowej nawierzchni pomiędzy mostkiem nad Kanałem Żerańskim do ulicy Płytowej.

Początek robót zaplanowano na poniedziałek, 15 sierpnia, o godz. 22. Jezdnia zostanie wyłączona z ruchu od ulicy Spedycyjnej do Płytowej. Objazd utrudnień został wyznaczony ulicami Cieślewskich, Bohaterów i Klasyków do Modlińskiej lub ul. Modlińską, Trasą Toruńską i dalej ul. Białołęcką. Trasy zmienią autobusy linii: 126, 314, 326, 705, 735, 736 i N64. Naprawa drogi zakończy się w niedzielę, 21 sierpnia, o godzinie 4.

Remont ulic Saskiej i Egipskiej

Ulicami Saską i Egipską, łączącymi Saską Kępę z Gocławiem, codziennie poruszają się tysiące kierowców. Ponieważ fragment od alei Stanów Zjednoczonych do skrzyżowania z Afrykańską jest pełen ubytków i nierówności, warszawscy drogowcy wyremontują tu nawierzchnię. Nie będzie to jednak tylko samo sfrezowanie starego asfaltu i położenie nowego. Wymienić trzeba także podbudowę do około 55 cm w głąb gruntu. W ten sposób droga zostanie zabezpieczona przed osiadaniem i powstawaniem kolein. Wszystkie prace potrwają około dwa miesiące.

We wtorek, 16 sierpnia o godzinie 6 ulice Saska i Egipska od alei Stanów Zjednoczonych do ulicy Afrykańskiej zostaną zamknięte dla ruchu. Nie będzie można zjechać z alei Stanów Zjednoczonych w ulicę Saską w kierunku Gocławia. Jadący od strony Gocławia będą musieli skręcić w ulicę Afrykańską. Objazdy poprowadzą ulicami Afrykańską, Arabską, Ateńską, Brukselską i Paryską, Lizbońską i Urugwajską lub Wałem Miedzeszyńskim.

Zmienią się trasy autobusów linii: 111, 117, 123, 147, 411, 507, 509, E-1 oraz N02, N22 i N72. Więcej informacji można znaleźć na miejskiej stronie Infoulice.

