Karetka zderzyła się z autem na Ochocie

Do zderzenia doszło przed godziną 16. - Z moich informacji wynika, ze doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką prywatnej firmy medycznej. Nie był to pojazd zespołu ratownictwa medycznego - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Jak dodał, karetka zablokowała po zderzeniu przejazd tramwajowy.