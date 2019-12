Potrącenie pieszej przez tramwaj, zderzenie aut na moście i kilkadziesiąt innych zdarzeń. Trudne popołudnie na drogach

We wtorkowe popołudnie na stołecznych ulicach policja zanotowała 45 zdarzeń drogowych. Zdaniem policji, jedną z przyczyn są opady deszczu.

Jak podaje Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji, w popołudniowym szczycie doszło do 45 różnych zdarzeń. Choć - jak zaznacza - "to jeszcze nie tragedia", to zazwyczaj jest ich o połowę mniej. - Zwykle mamy około 17-20 - zauważa.