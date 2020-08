Awaria świateł na Ochocie. "Dochodziło do niebezpiecznych sytuacji"

Rano nie działała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Grójeckiej z Wawelską. Jak podali drogowcy, doszło do zwarcia.

Sytuację na miejscu obserwował reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Na skrzyżowaniu Grójeckiej z Wawelską doszło do awarii sygnalizacji świetlnej. Powoduje to duże zamieszanie w tym ruchliwym punkcie Ochoty i dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji - opisywał po godzinie 9.