Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na Okęciu

W połowie 2024 roku w stolicy zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Nie wjadą do niej diesle mające więcej niż 18 lat oraz auta benzynowe mające więcej niż 27 lat. W jej granicach znajdzie się Śródmieście, a także przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Ratusz zapowiada też, że zaproponowany kształt strefy i zasady jej funkcjonowania nie są jeszcze gotowym scenariuszem, a zaproszeniem mieszkańców do dyskusji.