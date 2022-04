Nurogęsi znów będą wędrować Wisłostradą. "Prosimy o wolniejszą jazdę i ostrożność"

Wkrótce rozpoczną się wędrówki nurogęsi z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego. Oznacza to, że ruch na Wisłostradzie może być wstrzymywany, by matki z pisklakami mogły bezpiecznie dotrzeć do rzeki. Urzędnicy apelują do kierowców o ostrożność.

"W najbliższych dniach spodziewajcie się wędrówek nurogęsi z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego. W związku z tym kierowców jadących przez ulicę Myśliwiecką i Czerniakowską prosimy o wolniejszą jazdę i ostrożność, opiekunów psów o trzymanie swoich pupili na smyczy, a wszystkich mieszkańców o zachowanie dystansu, nurogęsi są bardzo płochliwe" - apeluje stołeczny ratusz w mediach społecznościowych.

Warszawskie nurogęsi są uznawane przez ekologów za niezwykłą rzadkość. To ptaki dzikie i chronione - w Polsce jest ich około pięciu tysięcy. Wyróżniają je charakterystycznie nastroszone brązowe pióra na głowie. Zwykle gniazdują w okolicach jezior, stawów, trzcinowisk, w stolicy upodobały sobie Wisłę. Tam żyją na co dzień. Ale jaja składają wczesną wiosną w starych drzewach rosnących w Parku Łazienkowskim. Młode wykluwają się miesiąc później. I tu zaczyna się najtrudniejsza część - samica musi przeprowadzić je z powrotem z parku do rzeki.

Droga ptaków jest wyjątkowo niebezpieczna. Wędrówkę rozpoczynają w Kanale Piaseczyńskim. Dalej muszą pokonać ulicę Myśliwiecką, a potem ruchliwą Czerniakowską, gdzie do pokonania mają aż sześć pasów ruchu.

Nurogęsi pod okiem urzędników i służb

Pracownicy Zarządu Zieleni wspólnie z mieszkańcami, policją i strażą miejską od lat pomagają ptakom podczas tych wędrówek. Kanał Piaseczyński jest stale monitorowany w okresie lęgowym. Gdy urzędnicy zauważą ptaki szykujące się do przejścia nad Wisłę lub otrzymają o tym sygnał od mieszkańców, alarmują służby. Na miejsce przyjeżdżają policjanci i wstrzymują ruch na Wisłostradzie, by kacze matki z pisklętami mogły bezpiecznie dotrzeć na drugą stronę jezdni.

O możliwych wędrówkach nurogęsi ostrzega kierowców komunikat wyświetlany na tablicy nad ulicą Czerniakowską przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich. Znak ostrzegawczy znajduje się również przy drodze rowerowej.

Zarząd Zieleni opisywał pod koniec marca, że w Kanale Piaseczyńskim został specjalnie obniżony poziom wody, aby nurogęsi mogły przepłynąć przepustem z zachodniej do wschodniej części kanału. Natomiast w pasie zieleni ulicy Czerniakowskiej nasadzono rośliny, które ułatwiają ptakom przedostanie się na drugą stronę. "Dodatkowo wycięliśmy przejścia w murkach przy ulicy Myśliwieckiej, by udrożnić dla wędrujących ptaków ten korytarz ekologiczny. Wraz z innymi jednostkami organizujemy także akcje edukacyjne, by szerzyć wiedzę na temat wiosennych wędrówek nurogęsi" - czytamy w komunikacie.

