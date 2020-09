"Zaatakował mojego kolegę, zauważyłem, że ma nóż"

"Najgorszemu wrogowi czegoś takiego nie życzę"

"Miał dwa promile alkoholu"

- Stwierdził, że woli nie rozpoczynać tej sprawy, bo różnie się to może skończyć, ale powiedział, że jeśli ja chcę, to mogę to zgłosić. Ja jeszcze nie miałam kontaktu z policją i zastanawiam się, czy w to wchodzić i składać zeznania. Waham się, bo to mogło być jednorazowe i powinienem cieszyć się, że żyję, ale nie wiadomo, co dalej, czy to się kiedyś nie skończy gorzej i kiedyś to do mnie trafi z powrotem - powiedział.