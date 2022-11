Nowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej ma już asfaltową nawierzchnię. Kiedy pojadą nim kierowcy?

Ratusz: nowe wiaduktu będą trwalsze

Północny wiadukt został wyłączony z ruchu pod koniec stycznia 2022 roku . Po rozebraniu starej konstrukcji ruszyła budowa nowego mostu, który na początku 2023 roku ma przejąć ruch w obydwu kierunkach. Umożliwi to zamknięcie i przebudowę obiektu znajdującego się po stronie południowej.

Obiekty zostały wybudowane wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i udostępnione do ruchu w 1974 roku. Po ponad 40 latach eksploatacji specjaliści z Politechniki Warszawskiej wykonali ekspertyzę ich stanu, w której zarekomendowali rozbiórkę i odbudowę od podstaw.

Jak zapewnia stołeczny ratusz, nowe będą trwalsze od swoich poprzedników i zostaną wyposażone w obustronne ciągi pieszo-rowerowe oraz pochylnie poprawiające dostępność Trasy Łazienkowskiej dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Inwestycja ma zakończyć się do marca 2024 roku. Realizuje ją Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Prace trwające przy parku Agrykola to kolejny etap przebudowy trasy. Dotychczas wyremontowany zostały most Łazienkowski oraz estakady i wiadukty trasy na węzłach z Wisłostradą, Wałem Miedzeszyńskim oraz na Przyczółku Grochowskim.