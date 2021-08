Nowy asfalt na rondzie Żaba. Ale to nie koniec prac, w piątek drugi etap

W piątek kolejny etap prac na rondzie Żaba

Rondo Żaba to kolejna lokalizacja, w której ZDM prowadzi wakacyjne prace naprawcze i konserwacyjne. Zaczęło się od kładek dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Poligonowej i nad ul. Powsińską na wysokości ul. Limanowskiego. Następnie wkroczyli na most Siekierkowski. Tam drogowcy wymienili już betonowe wysepki między jezdniami na skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej z ul. Wał Miedzeszyński i kończą odnowę nawierzchni południowej kapy chodnikowej na odcinku od dylatacji do pylonu od strony zachodniej mostu, a niedługo rozpoczną też wymianę dylatacji po wschodniej stronie mostu na jezdni w kierunku Wawra. W połowie lipca nowy asfalt drogowcy położyli na północnej jezdni ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Tkaczy. Jak zapowiadają, w drugim etapie, najprawdopodobniej w połowie sierpnia, zostanie wykonany tam remont na fragmencie Tkaczy – Szeligowska.