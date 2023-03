"Znajoma obrzuciła mu samochód kamieniami", straty na kilka tysięcy złotych

Jak wskazała policjantka, do bielańskiej komendy zgłosił się pokrzywdzony i powiadomił o uszkodzeniu auta. - W samochodzie została uszkodzona niemal cała karoseria, a straty oszacowano na kwotę kilku tysięcy złotych. Z relacji zgłaszającego wynikało, że uszkodzenia dokonała nowo poznana znajoma i obrzucała mu samochód kamieniami - opisała Kozłowska.

Policjanci bardzo szybko ustalili tożsamość kobiety, która uszkodziła samochód. - 23-latka została zatrzymana. Podczas przesłuchania przyznała się, że uszkodziła prawidłowo zaparkowane auto, ale nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego to zrobiła - podała policjantka. I dodała: - Kobieta już usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Przestępstwo to zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.