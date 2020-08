Rozszerzają strefę płatnego parkowania. Będą zmiany w ruchu na Woli

Oznakują nowe miejsca parkingowe

Parkowanie z chodników na jezdnię

"Tam, gdzie to możliwe, zwężamy nadmiernie szerokie pasy ruchu i wprowadzimy pasy do parkowania lub przenosimy parkowanie z chodników na jezdnię. W ten sposób w nowej strefie w obu dzielnicach wyznaczymy aż 7,8 tys. miejsc do parkowania. To więcej niż było ich do tej pory (ok. 7,4 tys.)" - wskazali drogowcy.

Jednokierunkowe ulice na Woli

Piaskowa (Burakowskiej do Powązkowskiej), Barona (od Gibalskiego do Karolkowej), Agawy (od Zawiszy do Złocienia i od Syreny do Złocienia), Grenady (od Syreny do Sokołowskiej), Żytnia (od Sokołowskiej do Syreny), Tyszkiewicza (od Długosza do Wierzynka i od Górczewskiej do Żytniej), Szlenkierów (od Żytniej do Górczewskiej), Sokołowska (od św. Wojciecha do Górczewskiej, od ?Górczewskiej do Żytniej i od Grenady do Żytniej), Syreny (od Górczewskiej do św. Wojciecha), Grabowska (od Wolskiej do Kasprzaka), Ludwiki (od Bema do Klonowicza), Szymczaka (od Klonowicza do Bema), Przyokopowa (od Hrubieszowskiej do Grzybowskiej).