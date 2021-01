Parkowanie płatne dłużej i drożej. Zmiany już od poniedziałku

Za stanie w strefie płatnego parkowania zapłacimy więcej od 4 stycznia. Wydłużony zostanie również czas obowiązywania opłat.

Zgodnie z uchwała Rady Miasta, od 4 stycznia drożeje opłata za parkowanie. Pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,9 złotego zamiast 3 zł; druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł; trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł.

Jak w październiku wyjaśniali urzędnicy, stawki nie były zmieniane od 2008 roku, a w tym czasie wskaźnik inflacji przekroczył 20 procent, zaś przeciętne wynagrodzenie wzrosło o około 40 procent. Podwyższenie opłat za postój ma na celu poprawę dostępności miejsc postojowych.

Od poniedziałku zmieni się również czas obowiązywania opłat. Wydłuży się on z dziesięciu do dwunastu godzin. Opłaty będą obowiązywały w dni robocze od godziny 8 do 20. Dotychczas były pobierane do godziny 18. Bezpłatne pozostaną trzy dni w roku: 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Urzędnicy tłumaczyli, że jest to podyktowane "zmieniającym się trybem życia", "strukturą podróży odbywanych na terenie Warszawy" oraz tym, że czas pracy coraz liczniejszej grupy obywateli obejmuje również godziny po 18.

Od września SPPN zostało rozszerzone o Wolę i Pragę Północ Urząd Miasta

Bez zmian w stawkach abonamentu

Nie wejdą natomiast w życie zapowiadane zmiany dotyczące zasad opłacania abonamentów. Zgodnie z przyjętą w październiku uchwałą abonament za drugie i kolejne auto w rodzinie miał wzrosnąć z 30 do 1200 zł rocznie. Prawo do abonamentu miało też zostać powiązane z rozliczeniem PIT w Warszawie. W tej części uchwałę unieważnił jednak wojewoda. Ratusz zapowiedział, że zaproponuje inne mechanizmy, które pozwolą ograniczyć ilość wydawanych abonamentów, tak by otrzymywały je te osoby, które ich rzeczywiście potrzebują.

We wrześniu SPPN została rozszerzona o część Woli i Pragi-Północ. Wtedy też miasto podniosło stawkę za brak opłaty parkingowej. Do niedawna kierowca, który nie miał ważnego "biletu", płacił 50 złotych kary. Obecnie stawka wynosi do 250 zł. W przypadku uiszczenia opłaty w ciągu siedmiu dni jej wysokość ustalono na 170 zł.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego OpenStreetMap

Autor:mp/r

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl