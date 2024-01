Nowe latarnie mają ograniczyć problem zanieczyszczenia światłem

Jak podnoszą stołeczni drogowcy, świadkami zjawiska zanieczyszczenia światłem jesteśmy w nocy. "Jego przyczyną jest niewłaściwa emisja (np. w złym kierunku czy o złym natężeniu) sztucznego światła. Z pozoru nic groźnego – najwyżej nie zobaczymy gwiazd na niebie. To jednak tylko jedna z wielu konsekwencji. Zanieczyszczenie światłem szkodzi zwierzętom i roślinom, ale przede wszystkim ludziom. Źle wpływa na nasze samopoczucie i może prowadzić do poważnych zaburzeń" - tłumaczą w komunikacie.

W Warszawie sztucznego światła nie brakuje. Nie można jednak z niego od tak zrezygnować. Od niego zależy bezpieczeństwo. Można natomiast za pomocą nowoczesnych technologii zmniejszać jego negatywne skutki. To - jak ocenia Zarząd Dróg Miejskich - właśnie kolejna zaleta ledowych opraw SAVA.

Natężenie światła dopasowane do otoczenia

"Przewagą opraw SAVA nad sodowymi jest ich budowa. Przede wszystkim strumień światła skierowany jest tylko w dół. Dzięki temu światło nie ucieka w niechciane kierunki (zwłaszcza w górę). Dodatkowo konstrukcja oprawy pozwala na precyzyjne sterowanie strumieniem. W ten sposób latarnia oświetla jedynie to, co chcemy oświetlić. Ograniczamy w ten sposób możliwość odbijania światła (np. od elewacji budynków), które jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia światłem" - zapewnia ZDM.

Drogowcy pracują także nad kolejnymi usprawnieniami. Już teraz SAVY w zależności od miejsca zamontowania i panujących w tym miejscu warunków świecą z różnym natężeniem. "Chcemy jednak, by natężenie światła dostosowywało się do otoczenia. Planujemy, aby latarnie włączały i wyłączały się w oparciu o panujące na dworze warunki. To pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć zjawisko zanieczyszczenia światłem" - zapowiadają.