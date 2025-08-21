Nowe lampy rozświetlą warszawskie parki

"Naszym flagowym projektem jest doświetlanie przejść dla pieszych" Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W warszawskich parkach zostaną zamontowane znane już ze stołecznych ulic ledowe i energooszczędne oprawy SAVA.

"Będą ponadto wyposażone w czujniki ruchu oraz będą miały zmienną temperaturę barwową – od 2200K do 3000K. Dzięki wymianie zużyjemy ok. 515 tys. kWh mniej oraz zaoszczędzimy ok. 450 tys. zł rocznie" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

SAVA specjalnie dla Warszawy

Nowe oprawy będą montowane w parkach po obu stronach Wisły. Większość znajduje się w lewobrzeżnej części Warszawy. Drogowcy zaznaczyli, że parki po prawej stronie Wisły są w znacznej mierze zarządzane przez dzielnice, które na bieżąco wymieniają oprawy na nowe.

"Dlatego też nie są przedmiotem ogłaszanych przez nas przetargów. Mimo to, przestarzałego oświetlenia – sodowego, metalohalogenowego – jest w Warszawie już niewiele, a z czasem zniknie ono całkowicie - podkreślili miejscy drogowcy.

Specjalnie dla Warszawy został zaprojektowany nowy model oprawy o nazwie SAVA. Stolica ma licencję na jego swobodne wykorzystywanie w przyszłości. Dzięki takiemu zabiegowi może w następnych latach zamawiać na rynku identyczne konstrukcje od dowolnych producentów, którzy zgłoszą się do przetargu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Warszawskie latarnie będą potrafiły więcej