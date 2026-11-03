Ulice Sześć nowych fotoradarów i dwa odcinkowe pomiary prędkości w Warszawie. Jest umowa Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Fotoradar rekordzista powrócił. W tydzień wykrył 700 naruszeń Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowy na montaż nowych fotoradarów i odcinkowego pomiaru prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się w dwóch lokalizacjach, to newralgiczne trasy w stolicy. Na Moście Poniatowskiego nowy system zastąpi niepasujące tam estetycznie fotoradary. Zostaną one przeniesione w inne miejsca, jeden z nich już trafił do nowej lokalizacji - na ulicę Grochowską.

"Jeszcze kilka lat temu, fotoradary były jedyną dostępną na rynku opcją. Dziś się to zmieniło, dlatego zdecydowaliśmy się na ich wymianę na pomiar odcinkowy. Będzie to pierwszy odcinkowy pomiar, obejmujący również wjazdy i zjazdy z mostu - tak aby system był szczelny i kontrolował wszystkich kierowców" - wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich.

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Kolejny tunel z pomiarem

Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się również w obu nawach tunelu Wisłostrady. "Według pomiarów z 2018 roku aż 15 proc. jeżdżących tamtędy kierowców poruszało się z prędkością powyżej 86-88 km/h. Rekordzista pędził aż 174 km/h" - podali drogowcy.

Tymczasem ograniczenie prędkości w tunelu wynosi 50 km/h i wynika z parametrów konstrukcyjnych obiektu. Jak podkreślił ZDM odcinkowy pomiar zapobiegnie przekraczaniu dozwolonej prędkości przez kierowców. Jednocześnie fotoradar przy ulicy Karowej nie będzie już tam potrzebny i zostanie przeniesiony w inne miejsce.

"Odcinkowy pomiar prędkości ma tę przewagę względem tradycyjnego fotoradaru, że 'pilnuje' kierowców na dłuższych dystansach, a nie punktowo" - zaznaczyli drogowcy. Urządzenia rejestrują czas przejazdu danego pojazdu między punktami A i B. Na tej podstawie obliczana jest jego średnia prędkość. Jeśli jest wyższa niż dozwolona, kierowca zostaje ukarany.

Sześć nowych fotoradarów

Z kolei fotoradary staną w sześciu nowych lokalizacjach. Będą to m. in. wspomniane urządzenia z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady. Pojawią się jeszcze w tym roku – głównie na kluczowych warszawskich arteriach:

Aleja Wilanowska (na wysokości nr 194)

Aleja "Solidarności" (przy Szwedzkiej)

Aleja Niepodległości (przy Woronicza)

Wóycickiego (przy Pasterskiej)

Most Gdański (przy wschodnim przyczółku)

Aleja Armii Ludowej (przy przystanku "Rozbrat")

Jak przekazał Zarząd Dróg Miejskich, lokalizacje te nie są przypadkowe. Decyzje o montażu fotoradarów w tych miejscach poprzedzone zostały analizą bezpieczeństwa oraz pomiarami. Ponadto zgodę na ich instalację – tak samo jak na instalację odcinkowego pomiaru prędkości – musi wydać Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

"To właśnie GITD jest instytucją, która decyduje o montażu i lokalizacji automatycznych urządzeń pilnujących przestrzegania przepisów, a także potem je obsługuje. Samorządom odebrano tę możliwość w ubiegłej dekadzie, ale w Warszawie staramy się mimo tego o zgody na rozbudowę systemu i finansujemy nowe urządzenia" - wyjaśnili drogowcy.

Pędzą nawet 156 km/h

Z analiz ZDM wynika, że Aleją "Solidarności" kierowcy potrafią pędzić nawet 156 km/h. To ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona prędkość. "Natomiast Aleją Wilanowską aż 15 proc. kierowców jeździ z prędkością powyżej 80 km/h, podczas gdy dozwolone jest tam 50 km/h. Z kolei na Moście Gdańskim – gdzie na zachodnim przyczółku już od kilku lat działa fotoradar – odnotowaliśmy prędkości sięgające 135 km/h" - dodali drogowcy.

ZDM decydując się na lokalizacje fotoradarów wziął też pod uwagę liczbę wypadków w danym miejscu. Na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Woronicza w ciągu zaledwie trzech lat sześć osób zostało rannych, a jedna zginęła. "Montaż fotoradaru w tym miejscu zalecała sama GITD. Problematyczne są tam przede wszystkim lewoskręty. Dlatego skrzyżowanie przejdzie przebudowę w kolejnych latach. Do tego czasu o bezpieczeństwo będzie tam dbał fotoradar" - dodali.

Do wypadków dochodzi też na Trasie Łazienkowskiej. Szeroka i prosta droga sprawia, że kierowcy chętniej wciskają gaz. "Nie musi być to jednak od razu wielka arteria. Może to być też taka ulica jak Wóycickiego, którą przecież podróżują także piesi i rowerzyści. O fotoradar na niej wnioskowali mieszkańcy i dzielnicowi radni" - zauważył ZDM.

Drogowcy podkreślili, że odcinkowe pomiary prędkości i fotoradary to nie żaden skok na kasę kierowców. "To walka z drogowym bandytyzmem. Nowe urządzenia mają za zadanie zapobiec kolejnym tragediom na stołecznych drogach, które nie są miejscem na brawurowe popisy za kółkiem. Bo tym jest właśnie jazda ponad 170 km/h tunelem Wisłostrady czy niemal 160 km/h Al. 'Solidarności" - zaznaczyli. Przypomnieli, że ograniczenia prędkości zostały ustalone w konkretnym celu i nie są przypadkowe. Jadąc szybciej, mamy mniej czasu na reakcję, pojazd ma dłuższą drogę hamowania. "Wówczas wystarczy chwila zawahania lub nieuwagi, a krzywda może stać się nie tylko nam, ale przede wszystkim innym" - dodali.