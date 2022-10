Nowa nawierzchnia na Ryżowej. Weekendowe utrudnienia

Objazd poprowadzi Bodycha do Al. Jerozolimskich. Stąd będzie można pojechać ulicami: Starodęby, Składkowskiego i Prystora do Ryżowej. Jadący z centrum będą mogli dojechać do ul. Żywieckiej, Rawską i Prystora do Ryżowej. Stąd na skrzyżowaniu z Alejami w lewo do Żywieckiej. Chcąc jechać z Żywieckiej do Opacza – po wyjechaniu w prawo na Al. Jerozolimskie kierowcy będą mogli zawrócić na wysokości Łopuszańskiej.