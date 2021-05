Nocny pościg za kierowcą mazdy. "Wyskoczył z auta i zaczął uciekać na piechotę"

Kierowca mazdy wymusił pierwszeństwo na oczach policjantów z nieoznakowanego radiowozu. Patrol ruszył za nim. - Po chwili samochód się zatrzymał i mężczyzna zaczął uciekać na piechotę. Policjanci go dogonili i obezwładnili - informuje śródmiejska komenda. Okazało się, że 24-latek uciekał, bo nie miał prawa jazdy.

O pościgu dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Informacje potwierdziła policja. - O godzinie 22.40 w Alejach Jerozolimskich kierowca mazdy wymusił pierwszeństwo przejazdu na motocykliście. Widzieli to policjanci z nieoznakowanego radiowozu wydziału wywiadowczo-patrolowego Komendy Stołecznej Policji - relacjonuje rzecznik śródmiejskiej komendy Robert Szumiata.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za kierowcą mazdy. - Zignorował sygnały dźwiękowe i świetlne do zatrzymania i jechał dalej. Po chwili samochód się zatrzymał, kierowca z niego wyskoczył i zaczął uciekać na piechotę. Policjanci go dogonili i obezwładnili - dodaje Szumiata.

Do zatrzymania doszło na moście Poniatowskiego. Jak się okazało, mężczyzna uciekał, bo nigdy nie miał uprawnień do kierowania samochodem. - Mężczyzna, rocznik 97, został już ukarany mandatem w wysokości 500 złotych za jazdę bez prawa jazdy i 250 złotych za to, że nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście - informuje policjant.