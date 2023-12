Niosła antysemicki transparent na marszu. Dziekan wezwał ją na dywanik, ale już wróciła na zajęcia

Chodzi o wydarzenia z 21 października. Jak opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, tego dnia ulicami Warszawy przeszedł marsz, a jego uczestnicy protestowali przeciwko interwencji Izraela w Strefie Gazy. Manifestanci mieli ze sobą flagi Palestyny i liczne transparenty, z hasłami: "Stop ludobójstwu Palestyńczyków", "Wolna Palestyna", "From the river to the sea, Palestine will be free" (Od rzeki do morza, Palestyna będzie wolna). Szczególne oburzenie wywołał transparent z napisem "keep the world clean" (utrzymaj świat w czystości) oraz narysowanym koszem na śmieci z symboliczną flagą Izraela w środku.