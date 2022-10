Nie zatrzymał się przed pasami, prawie zmiótł dziewczynkę na hulajnodze. Sprawa w sądzie

Autobus zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić dziewczynkę jadącą na hulajnodze, ale jadący obok seat już nie. Samochód przejechał z dużą prędkością niemal zmiatając dziecko z jezdni. Po miesiącu od zdarzenia policja poinformowała, że kierowca zostanie ukarany. Co mu grozi?

"Kierując autem, musimy skupić się na drodze. W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo własne i innych. W końcu to od nas, kierowców zależy, z jaką prędkością i w jaki sposób poruszamy się po drodze. Tragedia, utrata uprawnień, grzywna to konsekwencja naszego postępowania" - napisała w poniedziałek na Twitterze Komenda Stołeczna Policji.

Wskazała też, że kierowcy, który we wrześniu niemal zmiótł dziewczynkę na hulajnodze, grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres sześciu miesięcy i grzywna w wysokości trzech tysięcy złotych. - Policjanci ustalili osobę, która siedziała za kierownicą, przyznała się do zarzucanego mu czynu i chce dobrowolnie poddać się karze. Sprawa zostanie skierowana do sądu, który zdecyduje o jej losie - sprecyzowała Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.