Mignął kierunkowskazem i przejechał przez dwa pasy, by zaparkować

"Musiałem się gwałtownie zatrzymać"

- Bezmyślność w czystym wydaniu. Tyle dobrego, że na szczęście za mną nikt nie jechał, bo kiedy przejechał mi przed maską, musiałem się gwałtownie zatrzymać. Gdyby za mną były inne auta, to mogłoby dojść do karambolu - zauważył. Mężczyzna przyznał, że nie zgłaszał sprawy na policję. - Tym razem nic się nie stało. Otrąbiłem kierowcę i pojechałem dalej, bo jeśli ktoś się w taki sposób zachowuje, to raczej nie ma sensu z nim w ogóle dyskutować - dodał.