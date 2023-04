Niebezpieczne wyprzedzanie na pasach. "Dwie sekundy i mogło skończyć się tragicznie". Nagranie

Kamera w samochodzie pana Andrzeja zarejestrowała niebezpieczne wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Do sytuacji doszło w piątek na warszawskim Bemowie, film otrzymaliśmy na Kontakt 24. - Mogło skończyć tragicznie. Nagranie wysłałem ku przestrodze - wyjaśnił czytelnik.

Jak opisał pan Andrzej, do zdarzenia doszło w piątkowy poranek, o godzinie 6.54. - Jechałem ulicą Radiową. Kierowca Ubera, podróżujący niebieską skodą fabią, wyprzedzał na przejściu dla pieszych w momencie wchodzenia pieszego na przejście. To było tuż za rondem na Boernerowie. Już wcześniej widziałem takie sytuacje, ale tym razem miarka się przebrała. Gdyby ta osoba weszła na przejście dwie sekundy wcześniej lub szła szybciej, mogłoby się to skończyć tragicznie - zrelacjonował w rozmowie z redakcją Kontaktu 24.