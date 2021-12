Przebudowali przejście przy placu Bankowym. Było jednym z niebezpieczniejszych w Warszawie

Było to jedyne przejście dla pieszych na blisko trzykilometrowym odcinku ulicy Marszałkowskiej w stronę placu Konstytucji, na którym ruchem nie sterowały światła. Trzy pasy ruchu w obu kierunkach zachęcały kierowców do szybkiej jazdy, dlatego dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. Przejście zostało wyposażone w sygnalizację, która obejmuje obie jezdnie oraz torowisko tramwajowe. Zainstalowano automatyczną detekcję pieszych i pojazdów.