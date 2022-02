"Broń dla Ukrainy!". Sprzed rosyjskiej przeszli przed ambasadę USA

Organizatorzy zapowiadali, że w ramach protestu planowane jest przejście pod ambasadę Węgier. Było to jedno z państw, które nie zgadzały się na odłączenie Rosji z systemu SWIFT w ramach sankcji. W sobotę jednak premier Mateusz Morawiecki przekazał, że premier Węgier Victor Orban zapewnił, że popiera daleko idące sankcje skierowane wobec Rosji . W tym także o zablokowaniu systemu SWIFT. Już w trakcie protestu organizatorzy zdecydowali się skierować marsz kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku ambasady Stanów Zjednoczonych.

Czoło pochodu dotarło pod amerykańską placówkę dyplomatyczną około godziny 19.40. Tam wywoływali amerykańskiego ambasadora, aby wyszedł do protestujących. Manifestujący wznosili hasła o potrzebie włączenia Ukrainy do struktur NATO. Apelowali również o to, aby Amerykanie zwiększyli dostawy broni dla ukraińskiej armii. "Broń dla Ukrainy" - krzyczeli protestujący.