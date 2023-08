Nie zapanował nad skuterem, przewrócił się na ruchliwej ulicy

czytaj dalej

Na Lotnisku Chopina w Warszawie udostępniono cztery kapsuły do spania. Wielu internautów zwróciło uwagę na ceny noclegu. - Jedna godzina użytkowania kapsuły wynosi 60 zł, dwie to koszt 110 zł, natomiast każda kolejna to dodatkowe 40 złotych - podano w komunikacie prasowym.