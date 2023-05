Nie miał prawa jazdy, był pijany, uciekał przed policją kradzionym autem. Zatrzymał się dopiero na radiowozie

20-latek i jego 17-letnia koleżanka uciekali przed policją kradzioną toyotą przez warszawską Pragę. Aż do momentu, kiedy auto uderzyło w radiowóz blokujący im przejazd. Po zatrzymaniu oboje zostali przesłuchani. - Mężczyzna odpowie za kradzież samochodu, jazdę w stanie nietrzeźwości i bez prawa jazdy oraz spowodowanie kolizji - przekazała rzeczniczka północnopraskiej policji komisarz Paulina Onyszko.

Uderzył w radiowóz

Komunikat drogą radiową został przekazany do wszystkich patroli pełniących nocną służbę w tej dzielnicy. Mundurowi ustalili prawdopodobną lokalizację skradzionego pojazdu. - Na widok oznakowanego radiowozu mężczyzna kierujący poszukiwanym autem rozpoczął ucieczkę. W jednej z ulic został zablokowany przez ścigające go radiowozy. Chcąc pokonać barykadę, uderzył w jeden z nich - opisała komisarz Onyszko. I dodała: - Policjanci błyskawicznie znaleźli się przy toyocie, wydostali mężczyznę z auta i go obezwładnili. Kajdanki założyli również 17-letniej pasażerce, która z nim podróżowała.