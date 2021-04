Nie ma chętnych do mierzenia jakości powietrza w tunelu POW. Kolejny przetarg unieważniony

- Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jedyna złożona w nim oferta nie spełniała wymagań postawionych w przetargu. Jednostka badawcza nie posiadała certyfikacji lub akredytacji wymaganej przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. W marcu ponowiliśmy to postępowanie. Do 13 kwietnia czekaliśmy na oferty, niestety żadna jednostka nie złożyła stosownych dokumentów - wyjaśnia rzeczniczka stołecznego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Całodobowe badania jakości powietrza

Zaznacza, że zgodnie z przepisami prawa i w celu uzyskania jak najbardziej rzetelnych wyników, badania muszą być wykonane przez jednostkę posiadającą akredytację. - Po niekorzystnym wyniku pierwszego postępowania, w drugim przetargu rozszerzono zakres możliwych do zastosowania metodyk badawczych, co umożliwiało udział w postępowaniu większej liczbie laboratoriów - uzupełnia Tarnowska.

GDDKiA: na Ursynowie droga gotowa w 90 procentach

Prace na Ursynowie trwają na odcinku drogi S2 o długości około 4,6 kilometra, a wykonawca prowadzi roboty w tunelu i nad nim. Zaawansowanie prac, według GDDKiA, to około 90 procent. Jak podała, należy spodziewać się zakończenia wszystkich robót jeszcze w czerwcu. - Umożliwi to przeprowadzenie niezbędnych testów i odbiorów, co w konsekwencji doprowadzi do oddania tunelu do ruchu. Ostateczna data zakończenia kontraktu zostanie wskazana po rozpatrzeniu złożonych przez wykonawcę roszczeń - informuje Tarnowska.