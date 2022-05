Cztery nowe przejścia dla pieszych na rondzie Dmowskiego czekają na otwarcie. Jest termin

Przebudowa skrzyżowania rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Zmiany na rondzie mają poprawić sytuację pieszych, którzy od lat 60. musieli w tym miejscu korzystać z przejścia podziemnego. Głównym celem była budowa czterech naziemnych przejść z azylami pomiędzy jezdniami. Po przebudowie osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z dziećmi w wózkach będą mogli wygodniej przedostać się na drugą stronę jezdni. Zmieni to również sytuację pasażerów, którzy nie będą zmuszeni do schodzenia do podziemi, by wydostać się z przystanków.