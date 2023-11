Naprawią torowisko na Ochocie. Alarmowaliśmy, że przejazd się zapada

Zamknięty zostanie lewy pas jezdni Grójeckiej prowadzącej w kierunku Banacha oraz jeden z pasów ulicy Wawelskiej w stronę Alej Jerozolimskich. Z tej ostatniej ulicy jazda prosto będzie możliwa tylko z jednego pasa. Dla kierowców będą tu dostępne pasy do skrętu w prawo, do jazdy prosto lub w lewo oraz lewoskręt. Z uwagi na wygrodzenia na samym skrzyżowaniu, skręt z ulicy Kopińskiej w lewo będzie utrudniony.

Taka sama organizacja będzie obowiązywała od czwartku, 9 listopada, od godziny 22 do piątkowego (10 listopada) poranka.

We wtorek, 7 listopada, o godzinie 22 tramwajarze przeniosą się na środek skrzyżowania. W tej fazie remontu wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w każdej relacji. Jadący Grójecką od strony Śródmieścia nie skręcą w Wawelską, a podróżujący od ulicy Banacha – w Kopińską. Z ulic Kopińskiej i Wawelskiej będzie możliwa wyłącznie jazda prosto i w prawo. Na Kopińskiej tramwajarze zamkną cztery pasy drogi, a na Wawelskiej trzy.

Autobusy ominą utrudnienia

W środę, 8 listopada, o godzinie 22 zajęty zostanie lewy pas ulicy Grójeckiej od strony ulicy Banacha. Na Wawelskiej kierowcy pojadą tylko dwoma prawymi pasami: ze skrajnego prosto lub w prawo, z przylegającego prosto lub w lewo. Na Kopińskiej otwarty będzie skrajny prawy pas, ale wyłącznie do jazdy w prawo w Grójecką. Prosto z Kopińskiej w Wawelską będzie można pojechać tylko z jednego pasa. Skrajny lewy pozostanie do skrętu w lewo.

W ten sam sposób kierowcy przejadą przez skrzyżowanie także dwie noce później – z piątku, 10 listopada, od godziny 22 do soboty, 11 listopada, do godziny 6.

Zapadają się podkłady

O tym, że na ruchliwym skrzyżowaniu zapada się przejazd przez tory tramwajowe informowaliśmy niedawno na tvnwarszawa.pl. Na fatalny stan torowiska zwrócił uwagę reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Obserwuję ten przejazd od dłuższego czasu. Jego stan się pogarsza. Betonowe podkłady coraz bardziej zapadają się do środka. A to powoduje, że przejeżdżający przez to bardzo ruchliwe skrzyżowanie kierowcy samochodów i autobusów muszą mocno zwalniać, żeby nie uszkodzić pojazdów - opisywał pod koniec października.