Po zderzeniu na S2 jedno z aut wpadło na bariery energochłonne

Na placu Europejskim rusza akcja przesadzania roślin. Do dwóch wolskich parków trafi w sumie 17 dużych drzew i ponad sto metrów kwadratowych krzewów. Działania mają związek z budową wieżowca The Bridge. Po jego ukończeniu inwestor będzie zobowiązany do posadzenia ponad stu nowych drzew na terenie dzielnicy.