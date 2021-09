Skręcał w lewo, wpadł pod inne auto. Drogowcy zapowiadają przebudowę sygnalizacji na Trakcie Brzeskim

W jednym z ostatnich wypadków na Trakcie Brzeskim ranne zostały dwie osoby. Nagranie świadka pokazuje, że jeden z kierowców zajechał drogę innemu podczas lewoskrętu. Do podobnych sytuacji dochodziło tam wielokrotnie, dlatego mieszkańcy Wesołej domagają się zmian na skrzyżowaniu z ulicami I Praskiego Pułku i Jana Pawła II. Drogowcy robili już przymiarki do przebudowy, ale na razie brakowało na nią pieniędzy. Sytuacja może się zmienić, gdy radni zadecydują o budżecie na nadchodzący rok.

Moment wypadku zarejestrował kierowca czekający na skręt z Traktu Brzeskiego w ulicę I Praskiego Pułku. Na filmie widzimy, że zielone światło mają jadący Traktem Brzeskim w obu kierunkach. Co ważne, na skrzyżowaniu nie ma wydzielonej fazy do lewoskrętu, więc osoby wykonujące ten manewr muszą ustąpić pierwszeństwa jadącym z naprzeciwka i czekać na dogodny moment. Gdy na skrzyżowanie wjeżdża jadący w stronę Mińska Mazowieckiego nissan, z lewej strony pojawia się ford skręcający w ulicę Jana Pawła II. Dochodzi do zderzenia. Nissan wpada wprost na przednią część forda, a ten obraca się w lewo pod wpływem uderzenia.