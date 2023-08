Nowy asfalt na rondzie Radosława. "Największe frezowanie w tym roku"

czytaj dalej

Funkcjonariusze Straży Granicznej Warszawa-Okęcie interweniowali wobec awanturującej się kobiety na pokładzie samolotu do Tallina. Okazało się, że Estonka była pijana. - Finalnie podróżna została wycofana z rejsu i trafiła do do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przy Kolskiej w Warszawie - przekazał w komunikacie Konrad Szwed z zespołu prasowego Komendy Głównej Straży Granicznej.