Prace na przebudowywanym placu Na Rozdrożu przekroczyły półmetek. Pojawiły się szyby windowe

Prace na placu Na Rozdrożu, które rozpoczęły się latem zeszłego roku, przekroczyły już półmetek. Zniknęły wszystkie przejścia podziemne – na górnym poziomie placu zostaną zastąpione one nowymi przejściami naziemnymi, na wysokości alei Wyzwolenia oraz ulicy Koszykowej.

Po wschodniej stronie placu koniecznie było zburzenie starych, wysłużonych schodów, które łączą go z Trasą Łazienkowską. Właśnie trwa ich odbudowa – w nowoczesnym standardzie. W tym celu wykonawca, firma Strabag, przykrył szczelnie rejon budowy schodów i prowadził roboty przez cały okres zimowy, często również wieczorami.

Windy do przystanków i więcej zieleni

Motywem przewodnim inwestycji na placu Na Rozdrożu jest likwidacja barier architektonicznych. Windy prowadzić będą na mocno uczęszczane przystanki autobusowe znajdujące się w ciągu Trasy Łazienkowskiej. Zmiany czekają także same przystanki - zostaną one przebudowane i poszerzone, dzięki czemu pasażerom będzie jeszcze wygodniej. Na krańcach przystanków pojawi się też więcej zieleni.

Do tej pory do przystanków na Trasie Łazienkowskiej, jak również w odwrotnym kierunku, czyli z "dołu" - na sam plac - można się było dostać jedynie za pomocą schodów. Sprawiało to spore problemy osobom z niepełnosprawnością ruchową, większym bagażem czy też rodzicom z dziećmi w wózkach. Instalacja nowych wind pozwoli zlikwidować te bariery.