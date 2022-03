"Niezwykła empatia motorniczej". Zatrzymała tramwaj, pomogła zapłakanej matce z dzieckiem z Ukrainy

Pasażerka jadąca tramwajem linii numer 10 napisała do Tramwajów Warszawskich list, w którym chwali motorniczą za niezwykłą empatię. Kierująca, by pomóc uciekającej z Ukrainy i zagubionej w Warszawie matce z dzieckiem, zatrzymała tramwaj i poczęstowała ich kanapkami oraz wodą.

List z podziękowaniami został opublikowany we wtorek na Facebooku Tramwajów Warszawskich. Do zdarzenia miało dojść tego samego dnia.

Kupili bilet za ostatnie pieniądze

"Około godziny 6:30 na Dworcu Centralnym wsiadła do tego tramwaju kobieta z małym około 6-letnim dzieckiem, które bardzo płakało. Na przystanku Nowowiejska motornicza podeszła do tej kobiety i dała jej kanapki i butelkę wody, dziecko od razu wyciągnęło po nie rączki, kobieta zaczęła płakać i coś tłumaczyć, motornicza zapytała czy rozumie angielski" - opisała pasażerka. Jak dodała, okazało się, że oboje uciekli z Ukrainy, za ostatnie pieniądze kupili bilet, przez kilkanaście godzin nic nie jedli. "Kobieta pokazała jakąś kartkę, a Pani motornicza powiedziała, że wyjdzie i powie gdzie mają wysiąść. Na Dworkowej wyszła do nich i pokazała w którą stronę mają iść, dała również kobiecie pieniądze, mówiąc, że nie ma niestety więcej przy sobie" - opisała dalej pasażerka.